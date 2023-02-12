台灣大胃王！彰化一名20歲女子小慧日前赴日參加岩手縣花卷市第65屆「元祖一口麵全日本大賽」，5分鐘內吃完208碗蕎麥麵，奪下女子組第二名，還獲頒大會特別獎「技能賞」。消息傳回台灣後，在臉書「爆廢公社二館」引發熱議，驚呼太強了「她都配水吞，很可怕」、「這樣誰養得起」。

來自彰化的大胃王小慧，現在還是名大學生，喜歡吃美食，在YouTube擁有10.8萬粉絲訂閱，更用吃闖出一片天，日前她在頻道宣布要去日本參加一口麵全日本大賽，昨天（11日）傳來捷報，勇奪女子組第二名的好成績。

小慧參加的是昨天在日本岩手縣花卷市舉辦的「元祖一口麵全日本大賽」，之後她也在臉書分享參賽心得，比賽是比5分鐘內誰吃最多碗，除了胃容量外，還考驗每個人的技巧與速度，以及跟給麵員的默契，小慧坦言一個到人生地不熟的地方比賽，心情特別複雜，「當一個大胃王有足夠的抗壓力非常重要啊」，最後她以5分鐘內吃完208碗蕎麥麵，得到女子組第二名，還獲頒「技能賞」，非常開心，給她滿滿的力量繼續努力衝刺。

消息傳到台灣後，網友們在臉書「爆廢公社二館」紛紛恭喜，「另類的為國爭光」、「太扯了」、「小慧很可愛也很強，看她吃東西好療癒」、「她都配水吞，很可怕」、「吃飽這餐可以一個月不用吃飯了」、「小隻馬的食量特大」，還有網友驚呼「這樣誰養得起」。