教育部體育署長懸缺527天，行政院長陳建仁10日核定國立體育大學管理學院長、足球協會祕書長鄭世忠出任，但因鄭世忠曾和前足協理事長、行政院副院長鄭文燦共事，挨批酬庸。國民黨立委洪孟楷認為，只要詢問教育部長潘文忠過去一年半有沒有諮詢過鄭世忠，就知道有沒有酬庸了，他呼籲民進黨政府不要認為還有一年半，就把自己人用好用滿。

鄭世忠出任體育署長，成為史上最年輕的國內體壇龍頭，但他除曾和鄭文燦共事過，更被立委爆出在2015年世青田徑賽時，因未能將竿子及時送到，導致撐竿跳國手葉耀文被迫棄權等黑歷史。不過潘文忠強調，鄭世忠是因為國家需要才願意承擔出任。

教育部部長潘文忠。(資料照,陳怡誠攝)

對此，洪孟楷昨（11）日在政論節目《TVBS戰情室》指出，他過去詢問潘文忠體育署長人選時，潘都說在諮詢中，並透露沒那麼好找人；洪孟楷認為，潘文忠過去一年半若沒有諮詢過鄭世忠，代表是鄭文燦上任後派自己人，潘若有詢問過則應該拿出相關紀錄，否則為何過去一年半鄭世忠不願接任，而鄭文燦擔任副閣揆後就願意接。

洪孟楷呼籲民進黨政府，不要認為大權在握以及還有一年半時間，就把自己人用好用滿。