民眾黨立委邱臣遠今指出，國內空屋數量驚人，但另一方面政府怠惰與疏忽，導致市場發展方向偏差，建商面臨土地融資和缺工缺料等問題急跳腳，政府應儘速研擬有效協助辦法，協助業者度過難關，但千萬不能陷入父子騎驢的盲點，失去修法「平均地權條例」的政策目標。

邱臣遠以「居住正義刻不容緩，政府不能顧此失彼」為題指出，國發會近日邀請內政部及財政部等相關單位討論「健全房地產市場行動方案」，並針對建築業者反應的限期開工和貸款融資等議題進行討論，指出將有條件放寬相關規定，不過這樣的回覆，業者並不買單，轉而劍指平均地權條例的實施，將讓業者活不下去。

邱臣遠表示，根據主計總處109年所做的空屋普查，全國空閒住宅共有166萬戶，20年內增加43萬戶；另外根據內政部最新統計低度用電戶有85.88萬戶，其中未滿5年的新建住宅空屋率21.9％；另外5年以下尚未售出的新建住宅餘屋也有高達7.7萬戶。

所有數據顯示國內空屋數量驚人，顯然供過於求，但房價卻仍不斷攀升，使民眾不吃不喝還是買不起房屋；因此各界建議政府應實施囤房稅，使遭囤積的空屋與新建餘屋能回流市場，以平衡房屋行情，但政府基於各種考量仍遲遲未推動囤房稅。

邱臣遠說，為了實現居住正義，政府在社會不斷的要求下，終於在敗選後通過平均地權條例修法，包括限制換約轉售、重罰炒作行為、解約申報登錄、建立檢舉獎金制度及私法人購買住宅許可制等五大重點，以遏止炒房。目前雖尚未實施，但已嚇退不少投機炒房客。

邱臣遠認為，居住正義的實現關乎人民基本權益之維護，也是健全房屋市場很重要的一環，由於政府怠惰與疏忽，導致市場發展方向偏差，如何平衡業者與消費者權益，引導房市回歸正常，政府責無旁貸。

如今建商面臨土地融資和缺工缺料等問題急跳腳，政府應儘速研擬有效協助辦法，協助業者度過難關，但千萬不能陷入父子騎驢的盲點，失去這次修法之政策目標。