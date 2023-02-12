第三屆「中國人口與發展論壇」11日在北京舉行，由中國人口與發展研究中心發佈了《中國老年健康和家庭幸福影響因素跟蹤調查》，顯示大陸高齡老人的生活滿意度高，子女孝道指數良好。中國人口與發展研究中心主任賀丹表示，這次調查也發現百歲老人的三個顯著特徵，一是心態平和，從來不為小事煩惱；二是膳食合理，保持食品多樣性和均衡性，第三是積極參與益智類活動，看書看報甚至還能上網衝浪。

同時數位化對大陸老年人生活的影響激增，調查65至69歲老人使用智慧型手機占比超過5成。百歲及以上老人也仍有1.3％使用智慧手機，同時有82.2％老年人使用智慧手機進行視訊聊天、55.5％用於看新聞、看電影電視劇等娛樂。

根據央視引述賀丹表示，據中心預測顯示，到2050年大陸80歲以上老人數量將是原先的4倍，現在已經進入了長壽時代。

此外，由中國人口與發展研究中心、北京大學國家發展研究院、中國計劃生育協會聯合展開的老年健康調查，以百歲老人為核心進行抽樣，80歲及以上老人占調查對象的71.2％。 接受調查的老人中，住養老機構占2.9％ ，獨居占19.6％， 與兒子同住占41.8％ ，獨居和僅與配偶居住比例為45％。

而8成老人的日常生活照料由家庭成員提供，其中有一半來自兒子和兒媳。社會服務和養老機構提供的照料服務約占5.32％，保姆提供的照料約為5.44％。80歲之前，提供照料的主體是配偶，80歲之後，子孫照料比重快速升高，配偶照料快速減少。