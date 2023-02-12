明華馬光中醫診所醫師鄭鴻強表示，近期病毒感染的腸胃炎除了能夠採取西醫治療方式外，也可透過「針灸」或「中醫藥物」控制。（馬光醫療網提供／楊舒婷高雄傳真）

近期病毒性腸胃炎盛行，光上周就16萬人因腹瀉嘔吐等症狀就醫，也有醫生表示，病毒性腸胃炎盛行率比年前增加至少5成，已成為眼下最流行的急診病情。明華馬光中醫診所醫師鄭鴻強表示，近期病毒感染的腸胃炎除了能夠採取西醫治療方式外，也可透過「針灸」或「中醫藥物」控制；就中醫角度而言，飲食應避免刺激、冰冷的食物，並視病況採「漸進式進食」。

過完年後急診因病毒性腸胃炎就診的患者暴增到16萬人，症狀包含腹瀉及嘔吐，情況不容小覷；根據幼恩小兒科盧孝國醫師統計，南部高屏區腸胃炎患者由原本的2.45％上升到3.62％，漲幅明顯提高。

就西醫角度，腸胃炎原因可以分「細菌感染」和「病毒感染」；中醫師鄭鴻強則解釋，腸胃炎在中醫沒有明確的病名，發生原因多屬於「外感濕熱」、「內傷食積」以及「多食寒濕」，等同於白話的「感染」、「吃壞肚子」、「吃太冷」。

鄭鴻強說明，腸胃炎又可分為胃炎及腸炎，當體當有不潔之物進入，「胃炎」會自動想把髒東西用「吐」的放方式排出體外，「腸炎」則會把髒東西用「拉」的方式排出體外。「胃炎」常見症狀就是腹痛、腹脹及想吐，「腸炎」常見症狀就是上廁所次數增加、排便性質軟並且有腐腥味，甚至出現水瀉或血便病況。

鄭鴻強表示，病患若因為腸胃炎腹瀉嘔吐不止，中醫治療與西醫治療方式一樣，就是「症狀治療」和「預防脫水」；中醫另外可以搭配用「針灸」方式治療，將針插在足三裡穴、內關穴及勞宮穴及「疼痛要穴」合谷穴，可治療嘔吐、腹脹、腹痛；足三裡穴，神闕穴可治療腹絞痛、腹瀉及水瀉；天樞穴及公孫穴則能改善腹脹及腹絞痛等病情。

中醫的藥物治療方式若以症狀區分，水瀉、上腹悶脹、怕冷、頭痛、舌淡苔白等寒象症狀為主，會使用藿香正氣散散寒祛濕的藥物；若便黏惡臭、肛門灼熱、口乾、小便黃、舌紅苔厚等熱象症狀為主，治療方向以清熱止利如葛根芩連湯為主。

若是民眾不慎跟上趨勢，感染到病毒性腸胃炎，鄭鴻強提醒，病患應盡量避免刺激和冰冷的食物，且要視腸胃道恢復情況，採取漸進式進食；不要暴飲暴食，以細嚼慢咽為要。