白沙屯拱天宮媽祖鑾轎今早8時5分進入台中市大甲警分局轄區。（大甲警分局提供）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖12日凌晨展開9天8夜進香之旅，今年報名參與信眾再度突破新高，達到11萬3000多人。媽祖鑾轎今早8時5分進入台中市大甲警分局轄區，警方也派出85人次警力及義交10名，執行護轎及交通疏導勤務。

大甲警分局指出，媽祖鑾轎於8時5分通過台1線與田心二十四路口，由苗栗縣警察局通霄分局交接大甲分局，接續執行護轎及交通疏導勤務。由於白沙屯媽祖行經路線及停駐地點無法掌握，分局出動85人次警力及義交10名，將視鑾轎前進路線隨時調整布署，沿途彈性實施交通管制以維護道路交通安全與順暢。

白沙屯拱天宮媽祖進香之旅今年達到11萬3000多人參與，顯見媽祖婆的慈悲與魅力。警方沿線並不斷廣播提醒「香燈腳靠右大步向前行，媽祖保佑您，大甲分局關心您」，確保媽祖鑾轎行進順暢與用路安全，並本著「零暴力」、「零滋事」原則執行，防制不法分子趁機抗爭、滋擾、危害造成治安事件，提供民眾優質警政服務。

大甲警分局呼籲各用路人遵從警察人員指揮，以減少對周遭交通的衝擊，提醒民眾若媽祖鑾轎停駐休息時，請隨行車輛勿任意停放，以共同維護用路安全。