最近相當熱門的南韓實境體能競賽節目《體能之巔：百人大挑戰》一開播就引起熱烈討論，參賽者只要能通過5個關卡活到最後，就能抱走3億韓元獎金（約新台幣724萬元），而其中名男性選手還被發現「激似周杰倫」，初次登場即引爆話題，讓網友笑稱：「杰倫！你怎麼也參加了體能之巔！」

《體能之巔：百人大挑戰》目前在串流平台熱播中，其中出現一位「超巨版周杰倫」，引起大量網友關注，這位南韓版周杰倫名叫Nam Kyung Jin（音譯：南庚璡），原本是摔角選手，今年34歲的他曾代表國家在2014年、2018年的亞運會上奪下男子125公斤組銅牌，亦在2020年的亞洲摔角錦標賽中獲得銅牌，實力不容小覷。

南庚璡之所以會引起台灣網友的注意，是因為他的的瞇瞇眼與五官特徵，與亞洲天王周杰倫的長相有99％相似度，2人之間唯一的不同，恐怕就只有身上的肌肉量。而南庚璡也時常在社群平台分享自己的訓練日常，絲毫不吝嗇秀出精壯身材，也被眼尖的網友發現，有幾個拍照角度神似周杰倫本人。

對於南庚璡的長相，許多網友紛紛笑稱：「昆凌看了都傻眼吧？」、「真的好像胖版周杰倫」、「很好看，有周杰倫還有愛莉莎莎」、「難道周杰倫早就戒掉奶茶了嗎？」、「我看到還以為自己臉盲症」、「那個叫周大倫」、「有幾張照片我看到真的要想一下」。