據中方外交部消息，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅11日在北京會見尼加拉瓜總統顧問、對華合作牽頭人勞雷亞諾（Laureano Ortega）時稱，中尼復交1年多來，快速推進各領域合作，事實證明，中尼復交順應歷史潮流，符合兩國人民利益。

王毅說，中尼在反對帝國主義、霸權主義、強權政治、單邊霸淩等重大問題上有著相同或相近的立場，雙方都堅定維護各自主權獨立和領土完整，都堅定捍衛本國民族尊嚴和正當權益。中方感謝尼方堅定支持中方維護自身核心利益，也將在國際舞台上為尼仗義執言；中尼應當致力於共同發展，中方願與尼方加強黨際和治國理政經驗交流，增進兩國人民交往，加快全面自貿協定商談，在深化互利合作中促進各自發展；中尼應當在國際和地區事務中加強戰略協調，中方願與尼方共同主持公道，伸張正義，捍衛國際關係基本準則，尤其是不干涉別國內政準則，期待尼方在促進中國大陸和拉美國家團結合作方面發揮積極作用。

勞雷亞諾表示，尼中兩國人民擁有兄弟般情誼，兩國復交以來，雙方各領域合作迅速發展。尼方感謝中方為尼抗擊疫情和經濟社會發展提供有力支持，堅定支持中方維護國家主權和領土完整、反對外部干涉，願與中方深化黨際交流和互利合作，推進全面自貿協定商談，推動兩國關係不斷向前發展。歡迎陸企赴尼投資興業。尼方支持中方提出的「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議，願與中方加強在多邊事務中的協調配合。

尼加拉瓜2021年12月與我斷交，勞雷亞諾為尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）之子，時常在中尼經貿交流場合現身。據此前報導，尼中復交之後，於2022年1月簽署「一帶一路」合作備忘錄，7月簽署啟動雙邊自貿談判前的「早收協議」，中方並在1年內捐贈尼國300萬劑新冠疫苗。