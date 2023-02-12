韓國知名男團「NCT127」是SM娛樂於2016年所推出的男團NCT第二分隊，近日他們以單曲《DJ》回歸樂壇，受到大批粉絲的歡迎，但在11日的Hanteo Music Awards表演上，成員泰容卻不斷漏出痛苦的表情，跳到一半時手還突然嚴重顫抖，讓粉絲相當擔心，SM因此被罵爆。

NCT127近日登上Hanteo Music Awards的表演舞台，一登場就讓台下的粉絲尖叫聲四起，瞬間炒熱現場氣氛，也有不少粉絲錄下他們帥氣的模樣，但眼尖的粉絲發現，成員泰容在表演過程中不時露出皺眉等痛苦的表情，尤其是其中一個將腳抬起再放下的動作更是緩慢，甚至手部還會突然劇烈顫抖，讓粉絲們當心他是否舊疾復發，心疼表示「看他這樣我心很痛，本來就有腰椎間盤突出的問題，這樣劇烈跳舞對他太傷了」、「抬腳的動作光看就覺得好痛，臉都皺成一團了，公司到底有沒有在照顧藝人健康啊？」、「SM娛樂你們知道他很痛嗎？真不應該再讓他跳高難度的舞蹈動作」在網路上引起熱烈討論。

事實上，泰容在本月2日曾登上金鐘國的YouTube頻道，主動表示自己想報名的金鐘國的健身房，希望能緩減腰痛的問題，而原本這節目只有在玹和廷祐會演出，但他因為腰真的非常不好「嚴重時就像下半身癱瘓一樣」因此前來求助金鐘國的幫忙，而當影片播出後也粉絲們也相當擔心，紛紛表示希望他不要太逞強。