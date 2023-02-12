國民黨副主席夏立言團訪陸，會見國台辦主任宋濤、中共中央政治局常委王滬寧、北京市委書記尹力等人。民進黨立委陳亭妃今批評，夏立言此行就是要讓中共說嘴、將責任推到民進黨政府，非常惡質，國民黨應該要給台灣人民一個交代。

隨夏立言訪陸的國政基金會資深顧問趙春山表示，國民黨訪問團在北京的拜會過程中，「第一次聽到新上任的國台辦主任宋濤說，歡迎綠營人士到大陸訪問，只要認同九二共識、反對台獨，大陸都願意接觸。」

陳亭妃今受訪表示，百思不得其解為何國民黨會配合中共大外宣？夏立言訪中的所有的最終目標就是要讓中共來說嘴、把所有的責任都推給民進黨政府；台灣本來就是一個主權獨立的國家，我們走到全世界，有自己的步調、有自己的總統副總統制度，「為甚麼要放棄台獨？」

陳亭妃說，全世界都看到台灣的國防和團結的力量，所以台灣要如何放棄台獨，而且中共總書記習近平對於「九二共識」有了新的解讀，就是所謂的「一個中國，台灣方案」，國民黨要去認同一中或者統一，這不是台灣共識，更不是台灣人民所要的。

陳亭妃最後指出，夏立言的所有動作就是在配合中國大陸做大外宣，企圖把所有的責任全部壓在民進黨政府身上，這些就是國民黨真正的目的，「我們覺得非常惡質」，國民黨應該要給台灣人民一個交代。