新竹一名6旬胡姓男子去年2月從窗戶闖入民宅行竊，盜走美金820元、人民幣1600元及1個精品皮夾後逃跑，自2樓一躍而下導致胸椎及腰椎骨折，還將贓款拿來買護具，直到屋主發現遭闖空門報警，警方循線逮獲胡男。新竹地院審結，依竊盜罪處胡男有期徒刑6月。可上訴。

判決書指出，62歲胡姓男子2022年2月騎車行經新竹市一處民宅，發現該處屋主窗戶沒關，便徒手爬牆翻入屋內，竊走屋主放在屋內的美金820元、人民幣1600元及1個精品皮夾。

胡男錢財到手後從2樓跳下意外摔傷，導致胸椎及腰椎壓迫性骨折，還把偷來的贓款用於購買護具，直到遭竊的屋主返家後發現家中財物不翼而飛，隨即報警處理，警方循線逮獲胡男涉案，全案經由新竹地檢署檢察官偵結起訴。

新竹地院審理時，胡男坦承犯案，法官審酌，胡男不以正當途徑獲取財物，行為明顯不尊重他人財產權，惟念及胡男坦承犯案，態度尚可等一切情狀，依毀越門窗侵入住宅竊盜罪，處胡男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。