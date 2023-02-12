Tom Brady officially filed a letter today with the NFL and NFLPA, reconfirming his Feb. 1 retirement, per sources.



This letter silences any questions about whether Brady might return and now makes him eligible for the Pro Football Hall of Fame, Class of 2028. pic.twitter.com/o8iAgbxrQS — Adam Schefter (@AdamSchefter) February 10, 2023

史上最偉大的四分衛湯姆布雷迪（Tom Brady）宣告退役，但他過去多次反悔，早成為了放羊的孩子，這次他正式向NFL聯盟與球員工會發出信件，再度確認自己退役的決定。名人堂票選必須退役滿5年才有資格，布雷迪可望在2028年進入名人堂。

布雷迪今年45歲，多次「說話不算話」又復出，這次有很多跡象顯示是真的，他與美媒FOX體育簽約10年3.75億美元（新台幣113億）成為史上最貴的球評，甚至比現役球員賺得還多，預計於2024年上工。同時退休文件發出1年之後，布雷迪將可以開始領取聯盟退休金。

美式足球名人堂的官推預告「2028將是值得注目的一年」，引起許多球迷不滿，他們認為布雷迪這樣的人物應該是退休隔天就入選名人堂，為何還要等那麼久的時間？

根據《The Top Tens》網站的網友評選，史上第一的運動員是籃球皇帝麥可喬丹（Michael Jordan），其次是拳王阿里（Muhammad Ali），第3名是冰球大帝葛雷茨基（Wayne Gretzky）。冰球名人堂曾經為10名偉大的球員破例，讓他們提前入選名人堂，葛雷茨基在他1999年退役後隨即入選，並且全聯盟球員都不得再使用他的背號，以示對他的尊崇。湯姆布雷迪在這張清單上位列第15名，排在第16名的李小龍前面（李小龍被一些外媒，包括運動畫刊視為視為偉大的武術家與運動員）。