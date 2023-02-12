台灣燈會睽違23年回到台北，並以「光源台北」為概念，規畫中央展區、光展區、源展區及未來展區等4大展區。台北市副市長李四川PO出他在逛燈會的照片，並透露市民看的是美麗的燈，他看的卻是哪裡有不安全的電線或哪裡少指示牌。李四川也透露，市府同仁每晚召開檢討會就當天缺點改善，讓他覺得感動和感謝。網友則留言喊「人民要的很簡單，就是凡事為人民想的政府官員」、「看您這認真的背影，又帥又感動」。

李四川今(12)日在臉書曬逛燈會的背影照，提到台灣燈會正在點亮整個台北的夜空，並笑稱將近40年的公務生涯，他沒有像這次看燈會看這麼多次。李四川透露，市民看的是美麗的燈，而他看的是哪裡有不安全的電線或哪裡缺少指示牌。

李四川指出，這次燈會不管中央或市府的同仁都非常認真，但難免還是有些缺失，所以市府同仁每天晚上10點召開檢討會，就當天的缺點立即改善，希望明天能提供更完美的燈會給大家觀賞，「我非常感動也非常感謝」。李四川也透露，昨晚國父紀念館內的人很多，他擠在裡面時，鄉親看到他並告訴他動線規劃不好，李四川點頭說抱歉，並承諾會改進。

此外，李四川認為，一個活動的成功，不是站在台上那些人，而是美麗燈籠設計施工團隊及每天拿著指示牌引導、拿著垃圾袋清潔現場、在道路上指揮的員警等同仁，在幕後默默的付出，應該給他們最大的掌聲，向他們說聲「 你們辛苦了」。

針對這篇文章，網友紛紛回文大讚「人民要的很簡單，就是凡事為人民想的政府官員」、「看您這認真的背影，又帥又感動」、「這就是工程背景的川伯帶給我們安全、乾淨又美麗的燈會」、「真的很專注又專業的在為民服務」、「市府團隊成員和所有相關人員，你們都辛苦了」。