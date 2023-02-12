黃國倫與寇乃馨結婚多年雖膝下無子但感情相當好，婚後寇乃馨也非常努力扮演好賢內助的角色，不管在事業還是家庭上都替老公打理得非常好，不料日前夫妻檔在節目上自爆，曾因收納問題大吵一架，黃國倫更直指寇乃馨「3罪狀」讓她氣到當場爆哭。

黃國倫與寇乃馨日前到節目《小姐不熙娣》中大談「老公的求生欲要多高？國倫老師教你高EQ生存法則！」不過感情非常好的兩人卻透露，之前寇乃馨因為看到老公的帽子及鞋子很多，所以買了置物櫃來做收納，但沒想到她所買的數量多到客廳僅剩下2張餐桌椅的空間，讓黃國倫覺得太誇張，但寇乃馨認為她是為家裡好「不然他都是藝術家型的亂丟，餐桌、沙發、地上，沒有地方走路啊」。

接著，兩人因為意見相互牴觸開始大吵，寇乃馨更控訴黃國倫對她說：「妳不要老是說妳對我多好， 妳都為我做牛做馬，妳又不會生小孩，不會開車、不會做菜」讓她當場淚崩，而一旁小S聽聞後驚訝的摀住嘴，直呼「我覺得你們兩個，要不要現在立刻離婚啊，我頭有點痛，我有點受夠了」，隨後，黃國倫解釋，自己不是針對生小孩的事，只是認為若像有3個小孩的小S，就可能會比寇乃馨還要辛苦。

黃國倫曾直指寇乃馨「3罪狀」讓她氣到爆哭。（圖／寇乃馨臉書）

然而，他們後續提到5年前黃國倫在北京鳥巢開唱，卻因寇乃馨一句話，被媒體貼上「演唱會慘賠」的標籤，黃國倫得知後非常憤怒便把氣出在她身上，讓她很受傷，寇乃馨透露「那件事是我心中的刺，直到他講置物箱時，我整個大爆炸，黃國倫，我必須是能幫你辦鳥巢的人，才能搞砸你的鳥巢，必須跟你買到豪宅，才可以把豪宅變倉庫，懂不懂啊你？」更表示「我覺得秦始皇跟漢高祖都想娶我！」此話一出讓小S不禁大讚她「太會吵架了，是吵架王」。