花蓮家扶中心透過「助學紅包」募集善款，助弱勢兒少求學，今年因物價上漲，籌募面臨困難，因此中心日前舉辦義賣活動籌措費用，盼能助弱勢兒少順利求學。（花蓮家扶中心提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮家扶中心透過「助學紅包」募集善款，助弱勢兒少求學，今年因物價上漲，籌募面臨困難，因此中心日前舉辦義賣活動籌措費用，盼能助弱勢兒少順利求學。（花蓮家扶中心提供／羅亦晽花蓮傳真）

開學將至，許多貧困家庭的孩子因學費等開銷苦無著落，上學過程恐面臨打擊，花蓮家扶中心往年透過「助學紅包」募集善款，助弱勢兒少求學，不過近年物價上漲，今年預計募得1290份紅包，目前僅701份，家扶中心除辦理義賣活動籌措費用，但所獲得的金額有限，因此希望社會大眾一同支持弱勢兒少學習所需的資源。

據家扶基金會調查顯示，弱勢兒少於學習旅程中，深受資源不足影響，近7成孩子自覺學習需幫助，逾5成對學習資源深感不足，特別是花蓮地區，地狹人廣的特性，資源分布較不均，許多孩子為要分擔家裡經濟、減少開支，放棄夢想提早出社會養家，因此，「助學紅包」等獎助學金，就成為支持孩子往目標邁進的動力，促進弱勢兒少教育脫貧的重要基石。

在花蓮深耕57年花蓮家扶中心表示，目前扶助3209位兒少家庭中，月收入約有近6成％未達2.5萬元，即便每天省吃儉用，仍難滿足孩子教育和學習上的需求。貧困家庭經濟壓力原本就很沉重，近年物價頻頻上漲，不少家庭生活開銷面臨難關，如今新的學期將至，不少人更為了孩子學習階段所需煩惱。

花蓮家扶中心依照往年習慣，會在春節後的新學期前，籌募助學紅包，今年卻因物價持續喊漲，籌措更顯困難，中心主任施政延指出，今年預計籌募1290份共1016萬元，目前僅收到701份、553萬，尚有近5成的缺口，因此中心日前也於縣內北中南區共5處舉辦「幸福兔gather」新春義賣活動，籌措到約8.6萬元經費。

然而花蓮家扶中心義賣所獲得的金額有限，仍希望社會大眾能一同響應「助學紅包」，支持弱勢孩子學習所需資源，有意者可上花蓮家扶中心官網查詢，或者撥打（03）8236004洽詢，捐款管道包括線上捐款、LINE Pay、街口支付、ibon、OK go 等。