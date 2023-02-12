大陸全國工商聯近日首次出版發行《中國民營企業綠色發展報告（2022）》，以全大陸1萬623家民營企業填報的問卷調查資料為依據，結合公開信息後，總結2021年度大陸民企在生產經營、污染減排、節能降碳、綠色轉型升級等領域的實踐成果和典型案例。

而各地進行節能降碳行動落實「雙碳」目標，重點地區民營企業綠色低碳發展水準明顯提升。調查顯示，約30％的民營工業企業編制過「碳達峰、碳中和」路徑相關實施方案；53.5％的高耗能行業民企設立專門負責節能降碳相關職能部門並積極應用減碳技術。

據《人民日報》引述該調查顯示，約9成民營企業對「兩個正面清單」政策推進企業綠色發展的認同度較高。同時，隨著工業園區環境基礎設施供給水準不斷提高，有62.6％的民營企業入駐當地工業園區，受益於環境治理託管服務模式，民營企業綠色發展的營商環境不斷優化。其中，有色、化工、鋼鐵等高耗能行業的民營企業入園比例更高，分別為83.3％、78.4％、71.9％。