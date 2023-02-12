命理專家雨揚老師分享2／12～2／18的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖雞、豬、蛇，其中屬雞的人事業一帆風順，能夠展現出色的業務能力，業績也因此水漲船高，感情方面，單身者有機會遇到理想伴侶，財運部分可多吸收最新的理財資訊，有利於做出更好的投資決策。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▎生肖鼠

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運如日中天，原本停滯不前的計畫、企劃，將會在周獲得突破，迎來豐碩的成果，讓你之前積累的壓力煙消雲散。愛情運佳，單身者可邀請心儀對象參加藝術展覽，能讓彼此的關係更加親密；有伴者可嘗試下廚，替另一半做頓美味可口的餐點，增進彼此的情誼。財運平穩，副業穩定發展，經營的網拍營業額蒸蒸日上，為你帶來一筆不錯的收入。

▎生肖牛

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

工作運尚可，腳踏實地、臨危不亂的處事態度，讓你深受同事與主管的信賴，只要繼續保持，升遷指日可待。感情運漸入佳境，單身者可多與心儀的對象互動，感情可望水到渠成；有伴者多與另一半談心、深入交流，讓彼此之間更加熟稔，相處起來輕鬆自在。財運平平，但會有意外的錢財入袋，可小額捐贈善款，透過行善積累福報，讓財運更暢旺。

▎生肖虎

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場運勢低迷，剛轉職的你對於新的工作內容無法上手，導致壓力倍增，建議向同事或主管尋求協助，共同解決問題。桃花能量匱乏，單身者在與心儀對象相處時經常緊張到說不出話，建議可參閱相關書籍，練習說話的技巧，有助感情發展；有伴者最近心猿意馬，容易讓另一半沒安全感，建議增加與另一半相處的時間，用心維繫感情。財運陷入瓶頸，外出時應注意放在口袋中的財物，以免不小心丟失。

▎生肖兔

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運上升，憑藉專業的口才與能力，能讓你爭取到不錯的工作機會，在新領域中嶄露頭角，交出亮眼成績。桃花運佳，單身者可多參加家族聚會，有機會因長輩的介紹而結識心儀對象，開啟美麗情緣；有伴者應替另一半設身處地著想，避免心直口快傷害了對方。財運低迷，最近開銷變大，應避免好面子而一擲千金的情況，以免資金周轉不靈，無法應急。

▎生肖龍

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運低迷，在推行專案時，常常忽略組員的想法，過度依賴自己的判斷，小心因此做出不合適的決策，令職場前途受阻。感情運平穩，單身者可多參與朋友所舉辦的派對，有望在派對上結識價值觀契合的對象；有伴者在下班後可買點伴侶愛吃的小點心，能讓對方感受到你的用心與付出。財運不濟，近期不宜為人代保，或是借貸款項給陌生親友，以免遭受詐騙，損失錢財。

▎生肖蛇

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場鴻運降臨，能根據團隊成員的專長來分配工作，讓部門的績效迅速提高，高層也對你的領導能力刮目相看。桃花運甜蜜繽紛，單身者可邀約心儀對象一起共進晚餐，暢聊工作上的瑣事，讓彼此的好感度上升；有伴者可和伴侶重遊往日的約會景點，有助重燃愛情火花，讓雙方關係更親密。財運順遂，在工作上的辛勤耕耘能被上司看在眼裡，讓你順利調漲薪資，口袋更飽滿。

▎生肖馬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作運持續上揚，在推行新企劃時，能獲得高階主管的大力支持，讓你能無後顧之憂地衝刺理想，開展事業新前程！愛情運不錯，單身者揮別上段戀情後，能明白自己在感情中所欠缺的特質，圓滿戀情成長；有伴者每天睡前都會與伴侶促膝長談，讓你們能更了解對方，感情也更緊密。進財穩定，可利用空閒時間經營個人頻道，為自己爭取更多元的收入。

▎生肖羊

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業如日中天，能憑藉自身技能，在競爭激烈的職場上占有一席之地，更有望獲得前輩指點，在事業上大有所為。感情運平淡，單身者過於內向的個性，可能會令心儀對象有些退縮，可多分享日常瑣事，藉以拉近彼此距離；有伴者有時會因為小事而與伴侶產生爭執，建議切莫意氣用事，以免傷了雙方和氣。財運高漲，近期有望獲得親友資助，讓你能一圓創業理想，賺取豐厚的收益。

▎生肖猴

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作遭遇考驗，如果一昧地堅持用原本的方式處理，反而容易陷入瓶頸，建議換個方式做看看，有助突破工作上的難關。愛情運平穩，單身者可透過閱讀來充實內涵，讓談吐更加豐富多元，看起來更有魅力；有伴者可帶著伴侶去景觀餐廳享用美食，共度美好的兩人時光。財運低迷，切勿看見網友報明牌就跟風投資，應學會自行判斷，以免賠錢學教訓。

▎生肖雞

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業一帆風順，能夠展現出色的業務能力，讓客戶對你非常信賴，紛紛指名找你服務，業績也因此水漲船高。感情進展神速，單身者可鼓起勇氣報名聯誼活動，將有機會遇見心目中的理想伴侶；有伴者很能替他人著想，讓周遭的人跟你相處起來很舒服，與伴侶的關係也更加和諧。財運亨通，多收聽財經新聞頻道，吸收最新的理財資訊，可幫助你做出更好的投資決策。

▎生肖狗

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場挑戰增加，因臨時任務過多，導致其他工作的作業時間被壓縮，必須適時請求支援，才能讓事情進行得更加順利。愛情運不穩，單身者在待人處事上應展現出高情商的舉止，不必事事追根究柢，將更能贏得他人的好感；有伴者在遇到挫折時，不妨向伴侶傾訴，能從中獲得一些安慰。財運低迷，容易失去理智而衝動性購物，應將信用卡或現金收起來，避免不小心買過頭。

▎生肖豬

事業★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★

事業運扶搖直上，因偶然的機緣而跟熱門的平台攜手合作，共同產出高品質的成果，令眾人對你刮目相看。感情幸福洋溢，單身者可在朋友的介紹下，結識條件優異的對象，可試著與對方多多相處，培養雙方感情；有伴者可找個時間與伴侶外出旅遊，將能催化彼此間的愛意，讓關係更加升溫。財運平穩，可嘗試新的存錢方法，增加實施的動力，有助更快達成儲蓄目標。