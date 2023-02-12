國民黨主席朱立倫今（12）日到高雄新春團拜，媒體關心2024總統人選如何產生？他強調，要等3月4日南投立委補選後，再來討論總統、立委選舉，「大家一樣要走對的路、提對的人、團結一致、無私無我，我們一定能團結勝選」。至於自己是「對的人」嗎？他跳針再答「無私無我」。

朱立倫今早到國民黨高雄市黨部拜晚年，媒體問及，總統大選會採協調徵召誕生人選？他說，今天跟高雄同志拜個晚年，希望大家團結努力，「我們絕不灰心在高雄最後一定能贏回來」。

朱立倫強調，現在有個很重要的目標，3月4日南投立委補選，每位強棒縣市長會持續幫立委候選人林明溱加油，之後再來討論總統、立委選舉，而最後的目標，大家還是一樣要走對的路、提對的人，團結一致，無私無我，一定能團結勝選。

媒體追問「你是對的人嗎？」朱立倫再次強調，「無私無我，就是團結努力，放下自我，找最強的候選人，不管總統或立委，都秉持這樣的原則」，並未正面回應。倒是國民黨智庫執行長柯志恩在旁陪同受訪時聽聞這題，忍不住啞然失笑。