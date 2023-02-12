佛光山13日將舉行「星雲大師圓寂讚頌典禮」，對岸欲組團前來弔唁，但部份人士因現職官員身份未獲准入境，國台辦控「由於民進黨當局阻擋，大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台」。對此，國民黨立委賴士葆痛批，陸委會真的變成了與大陸吵架委員會嗎？

賴士葆表示，大陸官員申請來台弔唁星雲法師，被陸委會刁難不給來；而面對先前大陸承諾要開放十六個直航點、最近宋濤喊話歡迎綠營人士來大陸、以及王滬寧承諾要解決台灣農漁產品問題等兩岸交流契機，蔡政府似乎都傾向拒絕，陸委員真的變成了與大陸吵架委員會嗎？