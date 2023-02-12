民進黨北市議員何孟樺再揭露，台北市長蔣萬安團隊的振興方案，26個振興項目，高達8成4都是例行計畫或舊方案，痛批「蔣市府振興方案竟敢複製貼上用抄的？」。（何孟樺辦公室提供／陳薏云台北傳真）

台北市長蔣萬安日前拍板配合台灣燈會，推出6大短期振興方案。遭到民進黨北市議員何孟樺批評，振興計畫根本是包裝例行計畫詐騙市民。而何孟樺近日在揭露，6大振興方案中的26個振興項目，高達8成4都是例行計畫或舊方案，痛批「蔣市府振興方案竟敢複製貼上用抄的？」，對此台北市政府產發局回應，相關振興方案會透過跨局處進行滾動式修正。

何孟樺表示，前陣子他對蔣市府提出的「六大振興方案」提出質疑，觀傳局長陳淑慧還說「有誤解、要打分數等活動結束再打。」，結果現在隨著資料越來越多，真相也越來越明朗。

何揭露，目前蔣市府的六大振興方案，總共有26個執行項目，觀傳局僅提出其中3個項目。經了解，26項中的22項不是去年延續到現在的計畫，就是過往的例行性計畫，整個振興方案根本是例行計畫的重新包裝，整個振興方案高達8成4的比例撿現成。

而在22項舊計畫外，還有4項新的計畫，新計劃中其中有2項還是台灣燈會促銷方案，如果撇除台灣燈會，觀傳局負責的振興方案等於是100％撿現成，根本沒有提出任何額外、新穎的振興計畫，敷衍了事、怠惰至極。

何痛批，這種舊酒裝新瓶、哄騙市民的方案，他絕不會接受，蔣萬安更該履行對市民承諾，於3月提出配合中央發放6000元的經濟促進方案。

對此主責規畫振興方案的產發局長陳俊安回應，北市府提出6大振興方案，初期是採延續性計畫，但期間會持續了解產業現今面對問題，尤其是疫情趨緩後經濟復甦，相關振興方案會透過跨局處進行滾動式修正。

他指出，像市場振興部分，市府在去年就提方案，今年因台灣燈會是提升消費的契機，才會放入振興方案。

陳俊安說，台灣燈會舉辦期間，產業局曾洽詢商圈及百貨公司業者，業者提到來客率、營業額都提升，像東區小吃的業績也有成長，今年會持續針對北市各商圈舉行大型特色活動，吸引遊客消費。

他表示，先前曾向蔣萬安報告，疫情趨緩後，應持續協助北市觀光、旅館業，市長指示產業局與觀傳局開會討論，協助產業恢復動能，後續會與市府局處合作，提出更多振興方案。