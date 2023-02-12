根據陝西網報導，近日在廣東廣州有位25歲年輕人入職第一天，就被人資告知其實招錯人而補償50元（人民幣，下同），引發大陸網友熱議，許多人覺得不可思議，直喊「不可能招錯了，可能又不需要了」、「走後門的來了？」，認為「招錯了的機率比復活恐龍的難度還低」......。

據了解，1月31日，當事人吳先生曾與人資在招聘平臺溝通，面試職位是剪輯人員。當天下午面試完被告知錄取了，期待薪資7000元，公司錄取後給7500元。

隨後約了入職時間。當天在公司待了一個多小時，人資才來找吳先生說，名字對不上，招錯人了，「他們要招的是編導，不是剪輯，一直在說抱歉，補償了50元打車費」。

人資跟吳先生說，如果願意留下來可以剪輯，但是薪資肯定沒之前的高。吳先生對此表示也很無奈，找了兩個多月的工作，好不容易找到工作，公司還招錯了。

實際上，大陸員工入職第一天就被解雇的類似事情此前也有發生。稍早蘇州姑蘇區法律援助中心也受理了這樣一起勞動爭議案件，最終當事人吳女士獲得賠償2000元。