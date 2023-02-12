東海大學政治系兼任助理教授「葉瑪思」（前左4），在校教學活潑創新，因此受學生喜愛。（摘自葉瑪思臉書）

發生7.8強震造成土耳其與敘利亞逾2萬4000人喪命，台灣搜救隊深入災區救援，東海大學政治系、土耳其兼任助理教授「葉瑪思」心繫家鄉有難，立即返鄉馳援，加入團隊擔任翻譯協助救災，校方說，葉老師教學活潑，積極又熱心，呼籲大家一起為土耳其集氣。

台灣搜救隊深口中的「葉教授」，於1993年到台灣學習中文，東海大學指出，葉瑪思（Yilmaz Keskin），是東海大學政治系博士班畢業，目前是東海大學兼兼任助理教授，教授從「土耳其發現中東」課程，建立學生國際觀。

葉瑪思在災區現場，除協助翻譯連搬運物資的體力活也動手做、曾24小時沒闔眼睡覺救災；被他指導過的學生說，老師的人格特質「熱血、積極」，私下請教他土耳其冰淇淋戲法，老師不藏私還會露兩手絕活。

葉瑪思在台落地生根，娶台灣妻子，育有3名子女；東海大學政治系主任王啟明指出，葉10年前取得博士學位，5年前在東海大學授課，這學期平均1到2天到校教書，是一位文質彬彬、幽默風趣之人，教學活潑創新，因此受學生喜愛。

校方指出，土耳其發生強震後，據了解，葉瑪思立即返鄉，並主動加入台灣搜救隊協助救災，那種家鄉有難、義不容辭的救援精神令人動容，願天佑土耳其，校方也會盡全力給予葉老師協助。