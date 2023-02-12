山鯨燒肉推出兩套情人餐，其中將西班牙松阪豬肉片捲成美麗的玫瑰花增添情人節氣氛，吃法也很繽紛。（山鯨燒肉提供／馮惠宜台中傳真）

214西洋情人節即將到來，餐飲業者為迎接這股甜蜜商機，燒腦推出情人餐搶客，台中一家日式燒肉店祭出超狂策略，只要敢帶老婆及女朋友一起來過節免費享情人餐，活動至2月1日登場後迄今還未送出；另一家性別友善潮旅店快閃推出情人節住房專案，入住享情人套餐並可延長退房時間，讓不管是同性或異性戀人住好住滿24小時。

「Lafete．法月」情人節活動提前自2月11日開跑，凡2／11、12及14晚上點情人節套餐，每桌贈送一個特製的雙層戚風蛋糕搭配液態氮玫瑰花秀。（法月提供／馮惠宜台中傳真）

共享燭光晚餐是情人節一定要的儀式感，由於今年2月14日遇周二，餐飲旅宿業者從昨（11日）就感受到情侶們的熱情，訂房訂位達8分滿，標榜性別友善潮旅店Moxy酒店訂房全滿，坐落在台中米其林一級戰區的「Lafete．法月」六日訂位全滿，2月14日晚餐開兩輪也有訂位也達2成，以免費和服體驗聞名「山鯨燒肉」訂位也有6到8成滿。

「山鯨燒肉」西屯與漢口兩家店更是早在2月1日就祭出超狂策略，到2月14日只要敢帶老婆及女朋友一起來過節，即享有任選一套情人餐免費的超值好康（每天限1組），活動期間帶老婆同行點情人餐享9折優惠，與女朋友一起來慶祝打95折。

活動一出立即在官方網站引起熱烈討論，有人點名邀同享，也有人留言「太猛了！」、「帶小王有打折嗎？」；業者也坦承，活動開跑迄今還沒有人有熊心豹子膽敢帶老婆和小三同吃免費大餐的。

台中Moxy酒店自情人節住房餐飲專案情人節晚餐主廚運用法式料理烹調堆疊餐點豐富口感層次。（Moxy酒店提供／馮惠宜台中傳真）

另，台中豐邑Moxy酒店今（12日）起一連三天快閃推出情人節住房專案，入住即享情人套餐，現場還請來小提琴家廖品棻演奏，住宿當晚客房走道外還有調酒師獻上戀人專屬調酒，並安排隔日退房時間延至下午三點，幫有心進階人夫人妻者助攻，浪漫求婚一餐搞定；且標榜性別友善的這家旅店情人節專案只限組數，並不限需異性同行。