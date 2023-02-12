日本放送協會（NHK）報導，防衛省表示，今天凌晨0時50分左右，海上自衛隊發現一艘中國海軍測量艦，正經屋久島南方領海鄰接區向北航行。

這艘測量艦在凌晨2時30分左右侵入屋久島西南方的日本領海，並在領海內航行約1小時40分後，於凌晨4時10分左右離開領海往西航行。

這是中國海軍測量艦今年首度在屋久島附近領海內航行，日方已透過外交管道向中國傳達「強烈憂慮」。

防衛省表示，中國海軍測量艦2022年曾5度在日本領海內航行，將持續分析其航行目的並進行警戒監視。

共同社報導，中國海軍測量艦上次侵入日本領海是在2022年12月。測量艦一般任務被認為是為潛艦航行調查海底地形。

朝日新聞報導，這是防衛省從2021年以來第7次公布中國海軍測量艦侵入領海；如果從共軍艦艇侵入領海來看，防衛省2004年11月首度公布，今天是第10次。

領海是從沿海起算約22公里內海域，鄰接區則是領海外側起算約22公里內海域。根據聯合國海洋法公約，外國船舶在未從事軍事及經濟等活動可「無害通過」他國領海，但不包括調查海底地形。防衛省正在分析測量艦的活動。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120212