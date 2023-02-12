國民黨台北市議員徐巧芯公布一張側翼群組內部聊天記錄，指稱在親綠粉專大酸桃園燈會後發現是前市長鄭文燦時期的標案，在群組內討論是否「翻車」打錯人。（徐巧芯辦公室提供／陳薏云台北傳真）

臉書專頁「Mr.柯學先生」11日貼出一張桃園燈會休息區的照片，酸外型像「告別式」，但隨後就被發現，該處是桃園市前市長鄭文燦任期內的案子。國民黨台北市議員徐巧芯12日笑稱，「側翼又打錯人」，並公布一張側翼群組內部聊天記錄，指該事件發生之後，群組討論是否「翻車」打錯人，「但果然側翼群組不肯承認的的特殊技能又啟動」，改說法稱「驗收的是張善政」，使出「大哥沒有輸」之術。

臉書專頁「Mr.柯學先生」11日貼出一張桃園燈會休息區的照片，酸外型像「告別式」，但隨後發現，其實該處是桃園市前市長鄭文燦任期內的案子，「Mr.柯學先生」便在留言處回覆自己「發包的是鄭文燦，我就問驗收的是誰？」

徐巧芯表示，側翼翻車以後不肯承認，使出「大哥沒有輸」之術，側翼「Mr.柯學先生」想要攻擊桃園市政府的燈會休息區很像攻擊現場，立刻翻車被發現那是鄭文燦時期包給年代的案子，「又、又、又打錯人啦！」

徐巧芯並公布一張側翼群組內部聊天記錄，指該事件發生之後，群組討論是否「翻車」打錯人，但側翼群組不肯承認的的特殊技能又啟動，找到「浮木」，轉傳另一個網頁稱「驗收的是張善政」。

徐巧芯說，「這是休息區，醜還是不醜不重要，是你們無聊拿這件事笑人家，又打到自己人」，指休息區並沒有結構問題，不是新竹棒球場、八德體育館，最後側翼群組寫下「翻車？不！是他們沒常識」，徐巧芯笑稱「側翼結論是沒常識的是你各位」，找到浮木就說「大哥沒有輸」，不肯承認「小丑竟是我自己」。