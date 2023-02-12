疫情指揮中心日前宣布，2月20日解除室內口罩令，台北巿立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇表示，輝瑞／BNT和莫德納已宣布在今年年中提高疫苗售價，每劑最貴要台幣4000元，就連快篩試劑也有可能變貴，且室內口罩令解除後，長輩及免疫低下族群的感染風險提高，「口罩鬆綁漸漸與病毒共存時，別高興得太早」。

姜冠宇今（12）日於個人臉書粉專指出，公共衛生緊急狀況解除後，不代表流行病結束，而是一切都「不是免費了」。在政府採購情況下，民眾可以免費施打雙價疫苗，但今年年中後，輝瑞／BNT和莫德納已計畫進入商業市場，提高疫苗價格，每劑約為130元美金，折合台幣4000元，就連快篩試劑和抗病毒藥物的費用也會調整。

姜冠宇表示，世界衛生組織（WHO）認為現在的新冠變異株不像過去可怕，但也沒弱到可以把它當流感或季節性疾病來看，接下來這1至2年要做的就是保護身體虛弱的長輩和慢性疾病族群，這也就是為什麼搭乘大眾運輸及長照機構仍要戴口罩的原因。

姜冠宇說，現在不少人瘋出國旅遊，校園3月起也不再強制戴口罩，病毒勢必會傳來傳去，每10個人中，總是有一個帶原者，就算被感染無症狀，但家裡年邁的長輩仍會讓人擔心，且未來快篩試劑會不會變貴，導致身邊的同事不篩檢，就跑去上班的日常都有可能發生。

姜冠宇表示，在降低通報標準，只通報重症的情況下，「是不是抗病毒藥物也不用吃，還得看台灣的制度資源如何分配」。他強調，口罩鬆綁漸漸與病毒共存時，別高興得太早，將會面臨成本還原問題。