1輛貨櫃車行駛12日上午10點多行經三國通道時，不知原因擦撞到路邊護欄，車頭凹陷變形，消防人員緊急出動器材破壞將人救出，由於後方貨櫃也嚴重傾斜，下方就是車來車往的中安路，場面相當驚險。
現場可見1輛貨櫃車行經三國通道時，翻覆倒在護欄，車頭凹陷，駕駛座嚴重變形，消防人員到場搶救，利用破壞器材全力將駕駛救出，吊車也在旁待命，消防局說，駕駛意識清楚，正協助脫困當中，詳細車禍原因待釐清。
1輛貨櫃車行駛12日上午10點多行經三國通道時，不知原因擦撞到路邊護欄，車頭凹陷變形，消防人員緊急出動器材破壞將人救出，由於後方貨櫃也嚴重傾斜，下方就是車來車往的中安路，場面相當驚險。
現場可見1輛貨櫃車行經三國通道時，翻覆倒在護欄，車頭凹陷，駕駛座嚴重變形，消防人員到場搶救，利用破壞器材全力將駕駛救出，吊車也在旁待命，消防局說，駕駛意識清楚，正協助脫困當中，詳細車禍原因待釐清。
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