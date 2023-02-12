加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）11日晚間宣布，一架美軍F-22戰機在育空地區擊落不明飛行物體，加拿大國防部後續指出，被擊落的是一個小型圓柱形物體。白宮則表示，美國總統拜登及杜魯道雙雙授權擊落不明物體，美加官方也進一步透露兩國軍隊合作細節，指出這個物體是10日晚間首度在阿拉斯加上空發現，兩軍皆出動戰機升空，最先擁有「最佳射擊」機會的，就可先開火。

美軍F-22戰機11日擊落加拿大上空不明物體，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）表示，該物體體型較中國大陸偵察氣球小，且呈現圓柱形。

綜合加拿大「環球新聞」（Global News）、《環球郵報》（The Globe and Mail）、美國有線電視新聞網（CNN）、澳洲廣播公司（ABC）報導，在杜魯道宣布一架美軍F-22戰機擊落育空（Yukon）上方不明物體後，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）11日晚間在記者會上表示，該物體「可能與先前在美國北卡羅來納州沿岸遭擊落的物體相似，不過體形更小，而且是圓柱形」。

她說在杜魯道的指示下，北美航太防衛司令部（NORAD）派出的戰機約在東部標準時間11日下午3時41分（台灣時間12日清晨4時41分）成功擊落物體，當時物體約在4萬英呎（約12192公尺）高空，並且對民航機安全構成「合理威脅」，美軍戰機約在距離美加邊境100英里（約161公里）處的中央育空地區擊落物體。

安南德說，目前正在進行殘骸蒐集行動，她指出這是第一起北美航太防衛司令部在加拿大領空擊落物體的事件，不該低估重要性，「我們共同偵測出這個物體，也一起擊敗它。」

Today, a @NORADCommand aircraft shot down an unidentified object that violated Canadian airspace. Canadian and U.S. aircraft were scrambled and a U.S. F-22 fired at the object. I discussed this with @SecDef Austin and reaffirmed that we’ll always defend our sovereignty together. https://t.co/FLKOwYMkbY — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 11, 2023

不過她也強調，現階段不會揣測不明物體的來源，強調現在就判定物體來自中國大陸仍為時尚早，「由於我們仍在蒐集，現在分析殘骸仍太早。」

白宮11日晚間也公布拜登與杜魯道的通話內容，指出兩國元首討論了取回物體的重要性，以進一步確定目的及來源。對話紀要也提到，自從偵測到物體後，國安團隊就持續向拜登彙報，在謹慎考量及軍方建議下，「拜登總統及杜魯道總理授權將它擊落，拜登總統授權分派給北美航太防衛司令部的美國戰鬥機執行這次行動，在與加拿大官方緊密協調下，一架美軍F-22戰機在加拿大領土擊落這個物體。」

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）也發布聲明表示，不明物體於10日晚間首度在阿拉斯加上空發現，2架美軍F-22戰機「監控物體」，密切追蹤及辨識物體。他說隨著物體於11日進入加拿大領空，加拿大CF-18戰機與CP-140極光（Aurora）偵察機也加入編隊，共同評估物體，最終美軍F-22戰機發射AIM 9X響尾蛇飛彈將它擊落。

加拿大國防參謀長艾爾（Wayne Eyre）後續表示，當時給2架F-22、2架CF-18戰機飛行員的指令是：誰先有「最佳射擊氣球」的機會，誰先發射。

安南德說，首度偵測到不明物體時天色很暗，因此軍方等到天亮、肉眼能見時才展開行動；另外，軍方也必須確保有紅外線或飛彈鎖定能力。