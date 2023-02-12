宜蘭縣議員呂惠卿指出，民權路上的店家時常反映，很多車子會逆向駛入，造成交通大打結。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

用路人時常忽略路旁的「禁止汽車右轉」的交通標誌。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣羅東鎮純精路二段與民權路的路口，路旁設有「禁止汽車右轉」的標誌，但交通號誌燈又出現右轉燈，讓用路人傻傻搞不清楚！縣議員呂惠卿指出，民權路上的店家時常反映，很多車子會逆向駛入，造成交通大打結；縣府交通處表示，會向交通部公路總局第四區養護工程處反映，有需要會去現場勘查，共同討論。

羅東鎮民權路是通往羅東夜市的道路之一，路幅寬度不大，如車流量多一點就會造成交通阻塞，遂規畫成單行道，只能機車右轉駛入；但當地居民多次向縣議員呂惠卿反映，交通號誌燈會顯示右轉燈，很多汽車還是會開進去民權路逆向行駛，容易發生事故、險象環生。

呂惠卿指出，很多民眾跟店家反映有車子會逆向行駛進入民權路，造成交通大打結，之前多次會勘也放了很多禁止右轉的標示，還是有許多車會誤闖；因有綠燈右轉的標誌，旁邊又有告示牌禁止汽車進入，讓對該路況不熟的民眾納悶，到底能不能進入。

她表示，附近居民大部分都清楚該路段交通規則，外來遊客可能只看到號誌燈，而忽略路旁告示牌，就自然的右轉；前陣子有跟縣府交通處號誌科反映，請針對該路口盡快做改善，以免用路人又誤闖民權路。

交通處號誌及停車管理科長林怡萍說明，羅東鎮純精路屬於省道台9線，路權機關是交通部公路總局第四區養護工程處，當初四區處在做號誌配置時，應是配合屬於汽車單行道的民權路，也就是說在該路口的慢車道，如果往北方向，汽車是不能右轉進入民權路。

林怡萍進一步表示，而機車是雙向通行可以進入，當初把慢車道的燈箱做只有綠燈右轉的規畫，並在路口施作2面汽車禁止右轉的牌面做一個告知，如用路人針對這部分還不是很清楚的話，會再跟四區處頭城工務段反映，有需要會再去現場做勘查，共同討論。