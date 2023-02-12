沉寂3年，中國大陸的出境旅行團業務終於迎來曙光。隨著跟團遊重啟，大陸民眾出境旅遊需求快速成長，大陸多地出入境管理部門業務量明顯上升，護照申請迎來高峰。其中上海護照申請人數創歷史新高，各地使領館也有排長隊等辦簽證的民眾。

每日經濟新聞報導，近日，在北京的菲律賓駐華大使館、美國駐華大使館等地，出現申請者大排長隊的照片，而在部分地區的美國簽證中心，面簽預約已經排到了7月底，上海的法國簽證面簽則預約到了3月。

在上海、廣州這兩處的美國簽證辦理點，截至7月31日都顯示沒有空餘名額，八月、九月暫時不能預約。

報導指出，除了美國，法國、西班牙、義大利都是比較熱門的簽證申請國家，從二、三月份的預約情況來看，這幾個國家餘位都不多了。而東南亞國家中，菲律賓簽證也很緊俏，上海2月的名額都已經預約完。

據上海發布10日消息，自有序恢復出入境證件辦理一個月以來，市民辦證熱情高漲，三年來累積的證件換補發需求疊加春節假期前後辦證高峰，上海出入境證件辦理量爆增。自1月9日至2月8日，上海公安出入境管理部門共受理中國大陸公民出入境證件超38萬證次、創歷史新高。

在大連，辦理護照的自助填表機和自助照相機前也排起了長隊。目前，大連市出入境管理局已將所有受理窗口全部開放，最大程度滿足申請人的辦證需求。