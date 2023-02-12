夏立言訪陸惹議！遭游錫堃酸「被騙過多少次」 朱立倫回應了

國民黨副主席夏立言近日赴陸交流，10日會見中共中央政治局常委王滬寧，立法院長游錫堃批評，「國民黨難道不記得國共內戰後，被中共欺騙多少次嗎？」。對此，國民黨主席朱立倫今（12）日反嗆，民進黨對抗到底對台灣有利嗎？再這樣下去，一定會受到台灣人民唾棄。

針對夏立言向國台辦、王滬寧強調要談民生協議，不談政治的說法；游錫堃昨回應，「都好啦」，但「國共內戰被中共欺騙了多少次嗎？他們都不記得這個歷史嗎？」

朱立倫今到高雄新春談拜時被問及此事，他強調，國民黨不斷堅持兩岸和平、區域的安全，而且最重視透過雙D戰略，一方面強化我們的國防防衛能力，另一方面，一定堅定地希望透過交流、對話互動。

朱立倫直說，國民黨不斷在交流對話，民進黨卻一直堅持交惡對抗，「大家看到我們的對話的同時，民進黨就在對抗，但民進黨這樣對抗到底對台灣有利嗎？如果再這樣做下去的話，一定會受到台灣人民的唾棄」。

媒體問及，國民黨希望能夠和平發展，對選舉加分多少？朱立倫堅定說，「誰不希望和平？國民黨努力在做，然後每天在做交流對話，民進黨就是在做交惡對抗，不斷抹紅、抹黑攻擊我們」。

朱立倫提到，夏副主席現在在對岸所做的每一件事情，是對台灣所有的農漁民、弱勢產業、台生、台胞來解決問題，「民進黨卻在製造問題，不斷抹紅我們、抹黑我們、攻擊我們，但是我們還是堅定走對的路」。