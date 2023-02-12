高齡87歲的葉姓老翁，昨天深夜10點多獨自揹著背包，徘徊在台南市東區東平路上，路人查覺有異報警，市警一分局員警到場了解時，對方表示接獲兵單準備到部隊報到報效國家，讓員警哭笑不得。警方先將這位愛國老翁帶回警所休息，再通知家人領回。
警一分局莊敬派出所員警顏威、廖晏霆，昨天深夜接獲民眾通報老翁徘徊街頭後，馬上前往東區東平路巡查，果然發現1名老翁獨自揹著背包，佇立在馬路上東張西望。
2員警見狀上前關心時，對方表示，自己接到兵單正要前往部隊報到。員警聞言面面相覷、哭笑不得，懷疑該老翁可能有失智症症狀，於是先將對方帶回警所休息，並進一步查證身分。
返所途中，警方得知老翁姓葉，年齡87歲，當年曾服役於陸軍通訊兵。坐在巡邏車上時，老翁還不停告訴警方，自己接到兵役通知書，準備去部隊報到，重新報效國家。
事後，員警聯繫老翁家屬前來警所，家屬表示，父親年事已高，且失智症狀時好時壞，近期原想帶他去醫院檢查，不料11日深夜他卻趁家人休息時，揹著背包外出準備去部隊報到。家屬對員警積極協助父親，一再表示感謝。
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