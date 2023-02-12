警方在姚男車上查獲許多毒品。（警方提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

老婆永遠是對的！新北市三峽1名29歲姚姓男子，昨（11）日晚間開車出門，結果因為一邊開車一邊在手機中跟老婆吵架，後來竟拿手機亂按發洩，一個不留神撞上路邊號誌箱，後來民眾報案，警方趕到現場卻發現，男子車上藏有許多毒品，且有毒駕行為，當場將他逮補，依毒品、公共危險罪嫌送辦。

昨天晚間9時許，警方接到民眾報案，稱三峽仁愛路與中山路口發生車禍，警方獲報後派員前往，到達現場時看見姚男正在整理車上物品，於是上前關心，沒想到姚男一看到警員開始顯露出緊張的神情，後來警方發現姚男手上拿著一包白色粉末，姚男見事跡敗露，只好主動坦承手上的物品是安非他命。

他向警方表示，原本打算開車到超商購物，但在途中接到老婆的電話，因為家務事發生爭吵，後來越講越生氣，拿手機撥號鍵亂按發洩，結果一分心才會失控撞上號誌箱。

警方除了在他身上搜出2包安非他命之外，又在車上查獲28包毒咖啡包及3包K他命，他向警方供稱，持有的毒品都是買來自己吸食的，更坦承開車時也吸食了安非他命，警方當場將他逮補，後續依毒品、公共危險罪嫌移送，姚男還要負責號誌箱的賠償費用。

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