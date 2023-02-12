日前，女星隋棠夫婦與樓下鄰居爆發噪音糾紛，鄰居形容現在的處境就像「小蝦米對抗大鯨魚」，自稱「賣屋給隋棠」的資深房仲陳泰源近日發文曝光交易真相，再度掀起網路熱烈討論。知名律師林智群引述房仲貼文的一席話發文，感嘆「名人其實很脆弱」

在隋棠被指控製造噪音後，房仲陳泰源發文力挺她做人態度：「隋棠並沒有因為我是要賺她錢的底層房仲，而對我有任何頤指氣使或高傲的態度」，反而時不時對陳泰源點頭加微笑，甚至在帶看時，其他租客要求合照時，隋棠也是展現親和力、大器說OK。

律師林智群引述這些話，感嘆名人雖然享有媒體鎂光燈跟聲量，但其實很脆弱，「你以為他們是大鯨魚，其實他們是大蝦米，每天兢兢業業，民眾或工作人員看到你，要求拍照，也不好拒絕，就算是疲倦，也不能表現出來。」

藝人若拒絕，或講話大聲一點，就會被說難搞大牌，「網路時代，你怎麼知道人家會怎麼黑你？誰是大鯨魚，很難講，你越有名，就越脆弱。」房仲陳泰源也在貼文留言區寫下，「很開心被林律師點名，也謝謝您的中肯點評」，林智群回應「感謝你的仗義直言」