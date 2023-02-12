隨著疫情逐漸趨緩，新北市4所高中今年寒假重啟實體國際交流，三民高中、板橋高中分別訪德國、法國姐妹校；中和高中、永平高中赴美國猶他州與學伴交流。教育局表示，4所高中規畫師生出國見學，安排學生入班學習、學伴交流、寄宿家庭、文化體驗，激發語言學習動機，擴增多元文化探索機會；教師則透過專業對話、教學觀摩，激盪教育思維，活化教學策略。

新北市與德國史坦堡縣於1985年締結友好城市，三民高中進而於1997年與該縣康芬豪森中學（Landschulheim Kempfenhausen）締結姊妹校，情誼歷時25年。校長彭盛佐於新年期間率團互訪，並以新北「兔吉利來」特製春聯當作贈德伴手禮，他提及在德國入班觀課的經驗，德國學生的學習自主力強、教師善於提問引導學生，教師備課雖不離課綱，卻能廣泛深究課程，這些寶貴經驗，將帶回學校分享。姊妹校師生預計於11月來訪，延續雙方實體交流。

板橋高中則赴法國巴黎伽利略公立中學，除入班交流，學生在法國學伴引導下，手持中法文資料學習單，參觀羅浮宮、奧賽馬術館、巴黎聖禮拜教堂、凡爾賽宮等文化景點，探索法國語言、文化、歷史，也奠定雙方的友誼基礎。

中和高中及永平高中師生分別前往美國猶他州克利爾菲爾高中（Clearfield High School）、伍茲克洛斯高中（Woods Cross High School），由學伴帶領下，體驗跑堂式的多元課程。參與課程討論的過程中，感受到美國學生豐富的創意、校園文化重視合作精神，臺灣學生強大的邏輯能力，同樣也獲美國學伴肯定。中外學生一起參訪議會大廈、人道救援中心、鹽湖城市立圖書館及大學校園，拓展國際新視野，同行師生直呼收穫滿滿。

中和高中學生李昕提到寄宿家庭生活點滴，家人感情深厚，每天齊聚分享生活大小事，營造一種濃厚的歸屬感。家中事務分工明確，人人開心付出、沒有抱怨，回新北後也要從自己做起。永平高中學生黃金琛表示，美國高中課程多元豐富，學伴以美式熱情盛情招待，寄宿家庭生活溫馨舒適，希望未來能再拜訪美國友人。

教育局長張明文表示，教育局持續鼓勵各校整合虛實，創造更多國際交流機會，帶領師生體驗多元文化，並將國際教育融入課程，增進學生對於全球的理解與國際接軌，也歡迎姊妹校師生回訪，體驗新北特色的校園生活，及多元文化並蓄的城市力量。