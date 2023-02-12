「2023年台灣燈會」睽違23年重新回到台北市，卻遭到外界批評如動線不明、告示牌不足等，台北市副市長李四川今上午沈重PO文，表示市民看的是美麗的燈，他看的是那裡有不安全的電線，那裡缺少了指示牌，另也有民眾直接跟李四川反映動線規畫不好，對此李四川坦然道歉，並強調市府會來改進。

李四川在臉書PO文表示，這個年隆重的來，也悄然的離去，台灣燈會正在點亮整個台北的夜空，他將近40年的公務生涯，沒有像這次看燈會看這麼多次，市民看的是美麗的燈，他看的是那裡有不安全的電線，那裡缺少了指示牌。

李說，這次的燈會不管中央或市府的同仁都非常認真，但難免還是有些缺失，所以市府同仁每天晚上10點召開檢討會，就當天的缺點立即改善，希望明天能够提供更完美的燈會給大家觀賞，他非常感動，也非常感謝。

而昨晚國父紀念館內的人很多，李四川也擠在裡面，有鄉親看到他，反映動線規畫不好，李點頭說抱歉會來改進。

李最後感性說道，一個活動的成功，不是站在台上那些人，而是美麗燈籠設計施工團隊及每天拿著指示牌引導、拿著垃圾袋清潔現場、在道路上指揮的員警等同仁在幕後默默的付出，應該給他們最大的掌聲，向他們說聲「 你們辛苦了」。

而李四川PO文也引來大批網友支持，強調「有川伯的城市，就是有溫度」、「這才是真正的謙卑謙卑再謙卑。」