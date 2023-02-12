女星何妤玟1993年以歌手身分出道，並推出首張專輯《情願是你讓我心傷》，而她日前在節目上分享過去剛出道時的經歷，年紀還小的她對於職場霸凌及騷擾不是非常了解，但一位影后級的大姐得知後，便替她訓斥了該名攝影師，一周後攝影師也無預警消失了。

何妤玟先前在節目《11點熱吵店》分享過去剛出道曾拍某新導演的戲，她拍完後到導演身邊看畫面回放時「蹲的時候我就這樣遮一下，那個攝影師就說『遮什麼遮，奶那麼小誰要看？』」甚至有次何妤玟穿裙子怕走光，對方還走過來對她說「拉什麼拉啊！誰要看」讓她不知如何是好，之後拍攝的幾個月都是以卑微的狀態去拍攝。

直到有次拍攝債主前來討債的畫面，讓她不禁悲從中來「那場戲拍一次就過了，剛好被一個影后級的大姐看到『何妤玟妳會演戲了！』我說姐我不是演的，我真的很難過，我就抱著她，抱頭痛哭」向大姐訴苦。

沒想到，那位大姊聽聞後，竟對現場人員表示，何妤玟是她乾女兒，更直接看向那位攝影師說希望大家不要欺負她，何妤玟表示，約一星期之後「其實我也不知道，在這場戲快拍完的時候，這個攝影師就不見了，也有一個可能是製作人要拍下一部戲，這部戲結束換別人來，不管如何這個人就消失了」如今回想起來至今仍感謝那位大姐。

何妤玟拍戲受委屈，影后級大姐幫忙出氣讓她非常感激。（影片嵌入自11點熱吵店YouTube）

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