油價連二降！中油宣布自明（13）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.5元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.6元及1.2元。

受美國1月就業市場強勁，市場擔憂美國聯準會提高升息幅度壓抑景氣等因素影響，導致國際油價微幅下跌。中油表示，浮動油價調整原則的調價指標7D3B周均價下跌0.01美元，惟新台幣兌美元匯率貶值0.143元，國內油價依公式計算漲幅為0.37％。

按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲0.3元及0.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.3元及0.9元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升再各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收0.6元及1.2元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.3元及0.4元。