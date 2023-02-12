Euro-steppin' through it all. pic.twitter.com/RgURqMbZts — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 12, 2023

兩邊都少了主將(詹姆斯、柯瑞)的湖人與勇士12日在舊金山正面對決，湖人也讓羅素、比斯利與范德比特等新援首度上場，靠著薛洛德貢獻全隊最高26分，安東尼戴維斯也拿13分、16籃板，湖人最後以109比103擊敗地主勇士，總算中止3連敗。

因應新成員加入，湖人今天排出薛洛德、羅素、特洛伊布朗、八村壘與安東尼戴維斯先發上場，不過上半場雙方手感都不好，比賽形成互有領先的僵局，上半場結束，地主勇士僅以53比51領先湖人，看來這場比賽很有可能要到最後關頭才分勝負。

但雙方打到末節最後關頭，八村壘挺身而出接連拿下5分，幫助湖人打出7比0攻勢，打破原本98比98平手僵局，儘管迪文森佐最後1分30秒投進三分球，薛洛德卻馬上上籃，隨後更在最後11.9秒兩罰俱中，幫助湖人總算穩住場上勝果。

除了薛洛德與安東尼戴維斯，湖人表現較佳的是八村壘的16分、7籃板，新援表現最佳是羅素，他拿15分、6助攻與5籃板，范德比特替補拿下12分、8籃板及4助攻，比斯利4分；勇士以普爾29分、6助攻與5籃板表現最好，克雷湯普生15分。