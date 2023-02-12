北市萬大路12日上午發生一起交通事故，一名年約50歲的機車騎士疑似行駛中倒地，遭一輛轎車捲入車底，騎士被壓住後動彈不得，附近民眾見狀立刻報警，警消到場以頂高器將轎車抬起，從車底救出騎士，現已送醫救治，至於事發經過與肇責，將後續調查。