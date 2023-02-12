5旬騎士倒地遭轎車「捲入車底」 警消救出後送醫 12:342023/02/12 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市萬大路12日上午發生一起交通事故。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市萬大路12日上午發生一起交通事故，一名年約50歲的機車騎士疑似行駛中倒地，遭一輛轎車捲入車底，騎士被壓住後動彈不得，附近民眾見狀立刻報警，警消到場以頂高器將轎車抬起，從車底救出騎士，現已送醫救治，至於事發經過與肇責，將後續調查。 彰化小六男童撞飛慘死 肇事轎車1家5口衝上安全島 山路驚見砂石車「鴨霸逆行」 駕駛嚇出冷汗急倒退嚕 貢寮七旬婦失足跌落10公尺深溪谷 警消合力救護緊急送醫 #萬大路 #交通事故 #轎車 #機車騎士 #車底 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄透天民宅傳火警屋主一度受困樓頂 警消出動雲梯車火速救援 18:412023/02/03 社會 麻里巴橋嚴重車禍 轎車自撞號誌桿車頭全毀 14:442023/01/29 社會 轎車夜闖台中港「撞成火球」 警消烈焰中拉出駕駛送醫 21:482023/01/31 社會 花蓮女駕駛疑闖紅燈連撞5車 釀7傷警也遭殃1女恐截肢 09:472023/02/06 社會 影》休旅車疾速撞飛路人 連撞6車衝進麵店 驚悚現場曝 21:432023/02/09 社會 機車對撞轎車！彰化和美死亡車禍 26歲女騎士不治留3子 15:072023/02/04 社會 休息站小客車占用大車專用格 遭學長1招制裁 網瘋喊療癒 21:102023/02/06 社會 台東男子酒駕擦撞轎車 竟肇事逃逸再撞警車慘了 23:232023/02/10 社會 嘉縣青年連擲11筊贏轎車 抱美人歸 04:102023/01/28 地方新聞 「這裡」成大里、霧峰前3大易肇事路口 警即日起加強取締 14:412023/02/05 社會 新北小貨車過彎失控 衝撞對向轎車、機車 18:002023/02/07 社會 離家半公里 小六童過馬路被撞死 04:102023/02/05 社會新聞 恐怖撞擊曝！ 水泥車失控翻覆壓扁小客車 前記者命危 11:392023/02/06 社會 撞擊畫面曝光！內湖特斯拉「酒駕」直撞路樹 1命危3傷 08:162023/02/10 社會 恐怖視角曝光！國道水泥車側翻「壓扁轎車」 前記者命危 16:402023/02/08 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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