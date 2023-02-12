土耳其發生大地震，地面救難人員穿梭瓦礫堆搶救受困者，天上的遙測衛星也加入陣線。國家太空中心昨在臉書分享，我國福衛五號啟動緊急排程，抓緊飛過災區上空的短暫分秒取像，提供災情地圖協助救難作業，並觀察到部分地區地表移動了69公分以上、建物受災範圍約187公頃。

國家太空中心說，2月9日福衛五號首次取得清晰災後影像，並彙整多幅國外衛星影像進行災情分析，將這些分析資料提供給國家災害防救科技中心、慈濟基金會等單位，也與守望亞洲（Sentinel Asia）共享資訊，給各國救災成員使用。福五對災區的取像工作會持續至2月17 日，為國際救援行動盡一份心力。

當地時間2月6日清晨4時17分，土耳其南部靠近敘利亞邊境地區發規模7.8強震，震央位於土耳其加濟安泰普省努爾達伊鎮，震源深度 17.9 公里。後續多次餘震，其中最強烈的規模7.5淺層地震發生在九小時後、北方不到一百公里處，災情擴大，傷亡超過萬人。

此次土耳其地震發生後2兩小時，國家太空中心資料處理組即啟動緊急排程，也同時接獲守望亞洲發出的取像需求。自此不眠不休規畫衛星排程、進行影像處理、查找災前衛星影像、彙整國內外衛星影像分析、標定受災區域、提供資料予救災單位。

2月7日，福五正好會經過土耳其，原規畫取像最初規模7.8震央附近的加濟安泰普城市，不料天氣不佳，目標地區完全被雲遮蔽。福五每兩天再訪同一地區，2月9日順利在當地時間11時33分取得清晰影像；2月11日取像位置相同，也取得清晰成果。災區範圍廣大，2月13日福五會換地點拍攝。

團隊以福五2月9日影像搭配歐洲 Sentinel-2 衛星今年1月25日的災前影像，進行建物判釋分析，標定出可能為建物坍塌區域、帳篷搭建區域、地表崩裂或樹木倒塌等處，得出建物受災範圍約187公頃。

此外，團隊也應用兩組歐洲 Sentinel-1 衛星的雷達影像（災前的1月28日、災後的2月9日），初步觀測地表變化量，觀察到部分地區地表移動了69公分以上。