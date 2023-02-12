日前國際間發生重大天災，土耳其與敘利亞邊界因強烈地震，造成兩萬多人傷亡，桃園永豐雲豹職業籃球隊特別於11日的練球時段進行默哀，希望受地震影響的災民早日度過難關。

過去征戰海外各國的艾夫伯(Michael Efevberha)對於此次地震格外傷心。先前在黎巴嫩打球期間，有位非常支持艾夫伯的頭號小球迷此次不幸遇難，獲知消息的他也向小球迷的家庭致上最深的慰問之情。

艾夫伯表示：「在黎巴嫩時有位很支持我的忠實球迷，現在大約13歲了，他在地震發生前有一場籃球比賽要參與，打得非常精彩，穿著最愛的球衣入睡，想不到卻遇上地震不幸罹難，我想向他的家庭表達慰問，希望不要再發生到任何人身上。」

霍華德(Dwight Howard)與盧捷閔也代表球隊對此次地震表達最深的哀悼之意。霍華德說：「代表雲豹全體隊職員向受災害影響的地方致意，我們知道現在是個艱難痛苦的日子，所以想要傳達我們的關愛之心，並祈求你們平安。」