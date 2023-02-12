許多台灣人習慣將剩菜剩飯用保鮮膜包起來，隔天加熱再吃，但營養師表示，保鮮膜應該盡量避免直接觸食物，因為塑膠怕油、怕熱，當加熱過程中離食物太近，沾到油脂，可能釋放毒素、塑化劑，不知不覺吃下肚。
營養師雷小玲日前在YouTube表示，保鮮膜種類有PE膜（聚乙烯）、PMP膜（聚甲基戊烯）、PVC膜（聚氯乙烯）及PVDC膜（聚偏二氯乙烯）材質，用途不同，而結尾有C的代表成分含氯，外觀上稍微帶黃色，是一種塑化劑成分，使保鮮膜柔軟、有彈性，但燃燒不完全會產生世紀之毒戴奧辛，危害環境，少用為妙。
雷小玲表示，這4種保鮮膜耐熱程度都好，其中以PMP膜最耐熱，可承受180度高溫，但最好還是少使用保鮮膜，改以可重複使用的容器代替。
雷小玲表示，若真的要使用保鮮膜，要盡量避免直接接觸食物，因為塑膠製品怕油、怕熱，加熱時如果保鮮膜離食物太近，會沾到油脂，可能釋放毒素，不知不覺吃下肚，建議保鮮膜要距離食物2、3公分，湯品碗口使用保鮮膜加熱前先戳幾個小洞，否則當拿出微波爐時，溫度降低保鮮膜會貼在湯上，溶出塑化劑、毒素等不好的成分。若害怕毒素殘留體內，建議多吃薑黃、大蒜、薑、蜆、紅棗、菇菌類、多色蔬果等，以及多喝水，強化肝臟解毒。
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