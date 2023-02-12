中國人民銀行10日公佈的金融統計數據，數字超出預期引發市場關注，其中1月人民幣貸款增加4.9兆元、創下單月新高，也較去年同期多增9227億元。受訪專家指出，1月信貸社融全面走強，充分反映出前期政策落地見效與企業預期的好轉，看好隨著疫情消退加上政策發力，第1季寬信用還將持續發力。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，1月企業貸款在總量擴張的同時，期限結構也繼續改善。這一方面源於經濟回暖背景下銀行風險偏好回升，另一方面也因監管要求銀行進一步優化信貸結構，銀行在政策面引導下也有意加大中長期貸款投放力道。

但要注意居民消費和投資意願的不足，全年信貸的不確定性或在居民側，初步統計1月社會融資規模增量為5.98兆元，比上年同期少1959億元。仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，消費仍需金融政策支援與呵護，以有序擴大金融支持消費信貸的規模、穩步降低個人消費信貸成本、提振居民消費能力與意願。