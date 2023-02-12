新北市蘆洲警分局日前接獲職業賭場情資，經連日蒐證後，10日晚間出動警力攻堅，當場查獲賭場負責人、員工以及12名賭客，一干人等企圖從後門逃竄時，直接被駐守的警力逮個正著，警方在現場查扣賭資42萬2100元現金、天九牌20支、骰子1盒等物證，訊後依賭博罪嫌移送賭場負責人及員工，賭客則依社會秩序維護法裁處。

警方表示，分局執行「清源專案2.0」及「社區警政再出發」專案，日前接獲民眾反映，蘆洲某住宅頂樓出入人口複雜，警方立即派員監控，經連日蒐證，確認有職業賭場藏身其中，10日持搜索票前往查緝。

警方行動前，根據現場環境做調查，研判賭場位於高樓，很可能會有丟棄證物的行為，且賭場有前、後門，為預防所有滅證、逃竄的方式發生，警方預先於樓下架設攝影機，並在前後門都部署警力。

果不其然，警方上門時，賭場人員拒絕開門，警方強勢破門後，負責人及賭客打算從後門逃離，當場被駐守警力逮個正著，而賭場人員原本打算將賭具等證物從窗戶丟棄，也因為看見警方的蒐證攝影機而作罷。

警方調查發現，該賭場提供天九牌讓賭客下注，每注抽頭200元佣金，由負責人透過通訊軟體聯繫賭客到場聚賭，賭客除了來自台灣各地外，還有越南的失聯移工，警方除依賭博罪嫌將賭場負責人及員工送辦外，賭客依社維法裁處，並將失聯移工轉送移民署新北專勤隊做後續處置。