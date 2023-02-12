新竹市1名患有遺傳性心臟病的彭姓男子，日前在與家人聚餐時突然倒下且失去意識，消防人員接獲報案後火速到場急救，幸好在送醫前恢復生命徵象。彭男治療2周後近日出院，親赴中山分隊感謝救命恩人，他說原本已打算手術，因工作繁忙延宕，好在運氣很好，獲得救護人員專業處置，2次手術後已能正常生活。

彭男本身患有嚴重遺傳性先天性心律不整等心臟疾病，家族中媽媽及哥哥皆因心臟疾病發作而不幸離世，原本已打算施作手術，不料在家庭聚餐的場合意外倒下失去意識。

消防局119派遣員傅紹榮還原當下情形，彭男倒下後家屬緊急報案，家屬表示患者無呼吸、心跳，消防隊立即派遣轄區中山分隊救護車與隊員杜健榮、蔡孟樵前往，並持續電話給予現場民眾指導DA-CPR（派遣員協助心肺復甦術）。

傅紹榮說，救護人員到場評估後，立即接手CPR，並使用AED電擊1次，彭男恢復脈搏並對疼痛有反應，但後續欲搬運至擔架床時，意識再度轉變、摸不到脈搏，於是給予第2次電擊、電擊後再CPR，彭男再度恢復生命徵象，緊急處置後也趕緊將他送醫。

彭男在台大醫院歷經2次手術後，近日康復出院，他也親自至分隊致謝。他說，好在自己運氣很好，倒下後經救護人員遠端指導、專業急救處置等，在第一時間獲得最好的急救處置，順利在2周後康復出院，手術後心臟問題也獲得改善，生活與正常人無異。

其中，協助救護的隊員蔡孟樵才剛畢業1年，這也是他首次成功救活患者，心情激動不已，感到成就滿滿。蔡孟樵說，看到彭男神采奕奕，心情既興奮又激動，將是他最難忘的經驗，未來也將會持續努力精進，跟隨消防局及學長們的腳步學習，提供市民最好服務。

消防局長李世恭說，為保護市民生命安全，近年來推廣全民CPR宣導，強化線上派遣員CPR指導，全面提升救護裝備器材、即時高級心臟救命術藥物處置，提升救護技術員處置能力、救護出勤時效管制及公開獎勵制度等。

各分隊一線救護車上均配有自動心肺復甦機（LUCAS）、心臟電擊去顫器（AED）及12導程心電圖機等急救設備，讓市民能在最完善的救護資源下受到保護。

李世恭也說，挽救性命的關鍵在於盡早啟動「生命之鏈」6大環節，包括「盡早呼叫119求救」、「盡早實施CPR」、「盡早AED電擊去顫」、「盡早施予高級心臟救命術」、「醫院端的心臟停止後照護」，以及「癒後復原」等，每項環節時間愈短，能提升急救成功率。