高雄榮總植牙團隊有30年以上的經驗，患者超過萬人，其中不乏屏東人，而今隨著屏東榮總開始營運，該植牙團隊也跟著進駐屏榮口腔醫學科。（屏榮提供／謝佳潾屏東傳真）

高雄榮總植牙團隊有30年以上的經驗，患者超過萬人，其中不乏屏東人，而今隨著屏東榮總開始營運，該植牙團隊也跟著進駐屏榮口腔醫學科，同時採購大批先進設備，包含低輻射劑量三合一電腦斷層，讓醫師更清楚患者缺牙區牙床骨三度空間的外型與條件，提供屏東鄉親在地服務。

高榮植牙團隊進駐屏榮一事確定後，不少患者開心不已，直呼「終於不用跨越高屏溪看牙了」！李姓小姐說，她20年前因牙周病問題出現掉牙症狀，在高雄榮總看診，由當時牙科醫師張浩陞評估後，決定製作固定式全口假牙，而後的20年，她每年定期回診，加上自己養成良好的清潔維護習慣，假牙功能至今正常，但最麻煩的就是要屏東、高雄兩頭跑，很開心現在在屏東就可以看了。

屏榮口腔醫學科主任張浩陞指出，成人牙最常被建議拔除的牙齒有下列原因，蛀牙、牙周病、牙齒斷裂沒有辦法保留做後續的治療，而建議拔除，但缺牙後若不重建，一段時間後旁邊的自然牙會往缺牙區靠過來，清潔不易產生牙周問題，同時也會影響進食，當食物無法充分咀嚼時，就會影響消化與營養攝取。

張浩陞說，有研究顯示，咀嚼能力與年齡漸長所造成的智力衰退有關，咀嚼能力越差，空間感、學習新知和處理問題的能力也隨之降低，因咀嚼的過程與腦部的活動是相連結的，若長輩缺乏咀嚼能力，有3至5成的患者，出現失智現象。

因此，張浩陞建議，牙齒被拔除之後有幾種方式可以推薦給患者，一種是傳統的活動假牙、比較省錢一點但是體積較大，無法咀嚼比較硬的食物；第二種是固定式假牙，可以修磨旁邊的自然牙製作牙橋。

至於第三種方式則為人工植牙，不用修磨健康牙齒，只需將牙釘植入缺牙區的牙床骨，再套上陶瓷假牙，人工植牙咀嚼的功能與咀嚼承受咬合力，是自然牙的9成以上，所以使用起來跟自然牙不相上下。