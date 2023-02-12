臺北市後備憲兵荷松協會第十屆理監事幹部授證典禮暨會員新春團圓大會於今（12）日上午舉行，由第10屆理事長張欽育主持，來自全市12行政區的後憲學長及梅荷夫人，無不神彩奕奕盛裝打扮出席這一次在疫情解封後的年度後憲家庭聚會。

憲兵指揮官周廣齊中將特別到場致詞。(戴志揚翻攝)

臺北市後備憲兵荷松協會第十屆理監事幹部授證典禮，由第10屆理事長張欽育主持。(戴志揚翻攝)

張欽育表示，由於疫情管制因素，臺北市後備憲兵荷松協會無法辦理全市後備憲兵學長及眷屬相見歡的大型活動，配合政府逐漸放寬管制措施，後憲學長特別把握難得的機會齊聚一堂福兔迎祥、揚眉兔氣。

台北市兵役局長李治安代表市長頒發理事長當選證書。(戴志揚翻攝)

後憲幹部特別把握難得的機會齊聚一堂福兔迎祥、揚眉兔氣。(戴志揚翻攝)

張欽育指出，臺北市後備憲兵荷松協會前身為後備憲兵聯絡中心，首屆主任為前指南宮董事長高忠信先生，民國74年由時任臺北市議員郭石吉接任，民國88年郭石吉獲提名擔任監察委員，為維持行政中立，由前國大代表蔡重吉繼任，接續由張武平先生續任，並成功將後備憲兵聯絡中心法制化，經臺北市政府核准登記為後備憲兵荷松協會，緊接著全國各縣市也接續向主管機關登記成立人民團體協會，繼而由前監察委員郭石吉催生整合，向內政部登記成立「中華民國後備憲兵荷松總會」，使得全國後備憲兵有了自己的「家」。

後備憲兵荷松協會幹部上台齊唱憲兵歌。(戴志揚翻攝)

臺北市後備憲兵荷松協會幹部向後憲弟兄拜年賀新春。(戴志揚翻攝)

張欽育說明，這次的團圓大會除了席開51桌憲，特別邀請多位憲兵退役將領參加這次團圓盛會，憲兵指揮部指揮官周廣齊中將及前指揮官莫又銘中將也親臨指導，臺北市兵役局李治安局長也特別代表蔣萬安市長前來致意，張欽育說，李局長曾任憲兵中部地區指揮官，因此這次與會更有回娘家的感覺。