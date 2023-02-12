不少女性都希望能嫁到好人家，一名女網友表示，若嫁給年薪300萬的工程師，先生每天忙於工作，「花錢任務就交給妻子」，如果兩人說好不生小孩，還能自由自在享受貴婦般生活，她說光想就覺得很幸福，貼文吸引一票網友認同「CP值真的高」，其中有人分享真實案例說，「身邊的學長年收500萬，錢都給老婆花。」

原PO昨（11）日於PTT八卦版指出，工程師年薪如果有300萬，等於每個月有20萬花費，扣掉房貸和車貸，也還有10萬生活費。假設先生早上7點出門上班，晚上10點下班，通常回到家就想洗澡睡覺，假日不是在加班就是補眠。

原PO表示，這種情況下，「花錢任務就交給妻子」，如果兩人又說好不生小孩，生活自由自在又不缺錢，也沒有嫁給豪門的壓力，她說光想像就覺得「嫁給年薪300萬的工程師很幸福。」

原PO的想法曝光，不少網友也認同，「嫁工程師比嫁醫師，當醫師娘好太多」、「滿爽的吧！我有個學長年收500多萬，老婆不用上班，薪水全都老婆在花」、「嫁工程師CP值真的高」、「當然好啊！工程師很多時間都在加班，老婆自己的時間多」。

但也有人說，「我工程師、年薪300萬，現在還在公司加班且沒老婆」、「我朋友300萬每天下班都看到星星，還單身」、「嫁給地主子孫，有房租收更香」。