上周圓寂的佛光山創辦人星雲大師，將於13日舉行圓寂讚頌典禮，但大陸前國家宗教局長葉小文等官員，卻遭陸委會拒絕入台弔唁。對此，曾任移民署長的民眾黨前秘書長謝立功感嘆，兩岸本可藉此機會良性互動，但最終「一盤好棋下壞了」。

陸委會日前表示，會拒絕葉小文來台，是因為他曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，且於2009年間來台參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳抗衝突事件，為避免引發台灣社會不必要紛擾，因此駁回。

謝立功昨（11）日在臉書發文指出，依自己過去任職移民署的經驗，這次陸方弔唁團的案件應是以最速件方式申請入台證，不過究竟是否為團進團出？該12位未予許可對象是否為管制入台人員？應該如何符合來台維安規定？這些問題涉及的兩岸相關單位、團體不少，必有資料可印證誰在說謊。

謝立功坦言自己為此感到可惜，因為兩岸高層及國台辦、陸委會，其實可藉此機會，展現良性互動、友善交流，如同民眾黨主席、前台北市長柯文哲所說，「交流比交惡好，存善心，對話比對抗好」。